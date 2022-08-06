Разведывали позиции ВСУ и сообщали оккупантам о последствиях обстрелов: в Донецкой области разоблачили агентурную сеть РФ
В Донецкой области СБУ задержала агентов РФ, которые сообщали оккупантам о последствиях их обстрелов и перемещениях ВСУ, разведывали позиции Украины
Об этом сообщила СБУ в телеграме .
Российские агенты собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донбасса. Также они сообщали захватчикам о последствиях их обстрелов, масштабах разрушений жилых домов и объектах гражданской инфраструктуры.
Одним из связных был "чиновник" "верховного суда ДНР", причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев. Агентурная сеть состояла из 6 местных жителей, завербованных российскими спецслужбами после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Собранную информацию злоумышленники передавали оккупантам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с фотовидеодоказательствами.
Всем задержанным сообщено о подозрении.
- 5 августа Служба безопасности Украины во Львовской области объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призывавшим к агрессивной войне и развязыванию военного конфликта.
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