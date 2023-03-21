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Разведывали позиции украинского ПВО: СБУ задержала в Одессе двух вражеских информаторов

21 мартa, 2023 вторник
10:37
Криминал

Служба безопасности разоблачила еще двух информаторов российских спецслужб в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Известно, что они собирали разведданные о местонахождении подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона.

В первую очередь, их интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ.

Полученные сведения враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по областному центру.

Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили обоих злоумышленников, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали их на попытке передачи разведывательных сведений агрессору.

По данным следствия, враждебными приспешниками являются двое местных жителей, среди которых – работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".

"Также установлено, что российская спецслужба дистанционно привлекла их к негласному сотрудничеству против Украины. В поле зрения врага они попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывались среди окружающих", - говорится в сообщении.

Для коммуникации с агрессором использовали мессенджеры, а передачу разведданных осуществляли в виде электронных и видеофайлов с описанием прилегающей местности.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены их мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.

В настоящее время обоим злоумышленникам доложено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей.

Продолжается расследование по привлечению виновных к ответственности. Мероприятия проводились сотрудниками СБУ Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

  • Напомним, Служба безопасности заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, похищенных на временно оккупированной территории нашего государства: на границе с Румынией разоблачили "туристов", пытавшихся ввезти в Украину 37 млн грн наличных.
  • 17 марта в Киеве СБУ и Нацполиция задержала четырех человек из группы, которая ввозила в Украину фальсифицированные препараты для людей, больных онкологией.
  • 17 марта стало известно, что по данным следствия, трое бывших работников ГУ "Дарьевская исправительная колония №10" согласились работать на оккупантов.
  • 17 марта Служба безопасности совместно с БЭБ ликвидировала масштабную схему присвоения промышленных объемов голубого топлива из газотранспортной системы НАК "Нефтегаз Украины".
  • 20 марта стало известно, что в результате спецоперации в Киеве и еще шести регионах нашего государства нейтрализованы подпольные центры так называемой "коммунистической партии советского союза".
Одесса
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