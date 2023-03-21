Разведывали позиции украинского ПВО: СБУ задержала в Одессе двух вражеских информаторов
Служба безопасности разоблачила еще двух информаторов российских спецслужб в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Известно, что они собирали разведданные о местонахождении подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона.
В первую очередь, их интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ.
Полученные сведения враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по областному центру.
Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили обоих злоумышленников, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали их на попытке передачи разведывательных сведений агрессору.
По данным следствия, враждебными приспешниками являются двое местных жителей, среди которых – работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".
"Также установлено, что российская спецслужба дистанционно привлекла их к негласному сотрудничеству против Украины. В поле зрения врага они попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывались среди окружающих", - говорится в сообщении.
Для коммуникации с агрессором использовали мессенджеры, а передачу разведданных осуществляли в виде электронных и видеофайлов с описанием прилегающей местности.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены их мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.
В настоящее время обоим злоумышленникам доложено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей.
Продолжается расследование по привлечению виновных к ответственности. Мероприятия проводились сотрудниками СБУ Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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