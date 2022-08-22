Разведывали позиции HIMARS: в Черкасской области задержали двух коллаборантов
Двое жителей Донецкой области разведывали позиции HIMARS и другой техники ВСУ, а также точные координаты объектов критической инфраструктуры
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В Черкасской области задержали разведчиков позиций HIMARS и другой техники ВСУ. Это двое жителей Донецкой области, которые помогали государству-агрессору вести боевые действия.
По данным следствия, граждане передавали представителям так называемого силового крыла ДНР данные о местах дислокации подразделений ВСУ, расположении реактивных систем залпового огня и другой техники на территории области.
Кроме того, именно они сообщили оккупантам точные координаты системы водоснабжения в городе Селидово Донецкой области, по которой военные РФ нанесли ракетный удар. Сейчас в городе отсутствует водоснабжение.
При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры обоим мужчинам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
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