Разведывали на Донетчине и Кировоградщине места дислокации военных: СБУ разоблачила российскую агентурную сеть
СБУ разоблачила российскую агентуру, которая разведывала в Донецкой области места дислокации украинских спецназовцев
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Лиц разоблачили в Донецкой и Кировоградской областях. Они собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах на востоке.
Так, в Донецкой области двое местных жителей разведывали позиции украинских защитников вблизи Краматорска и Дружковки. Собранные сведения злоумышленники передавали оккупантам через анонимные Телеграмм-каналы, указывая точные геолокации на электронных картах с текстовым описанием объекта.
Еще один агент РФ задержан в Кропивницком. Он наносил на Google maps координаты маршрутов перемещения украинских войск и передавал эти данные своим родственникам в РФ, контактировавшим со спецслужбами оккупантов.
Все трое были задержаны, им сообщили о подозрении.
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