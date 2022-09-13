Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Лиц разоблачили в Донецкой и Кировоградской областях. Они собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах на востоке.

Так, в Донецкой области двое местных жителей разведывали позиции украинских защитников вблизи Краматорска и Дружковки. Собранные сведения злоумышленники передавали оккупантам через анонимные Телеграмм-каналы, указывая точные геолокации на электронных картах с текстовым описанием объекта.

Еще один агент РФ задержан в Кропивницком. Он наносил на Google maps координаты маршрутов перемещения украинских войск и передавал эти данные своим родственникам в РФ, контактировавшим со спецслужбами оккупантов.

Все трое были задержаны, им сообщили о подозрении.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в госизмене экс-начальнику управления СБУ Харьковщины Роману Дудину

В Одессе задержан российский агент, готовивший списки "потенциальных целей" РФ среди украинских силовиков

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