Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Разведывал позиции ВСУ в пограничье: в Сумской области задержали шпиона из России

Разведывал позиции ВСУ в пограничье: в Сумской области задержали шпиона из России

2 мартa, 2023 четверг
18:19
Криминал

СБУ задержала в Сумской области российского шпиона, разведывавшего позиции ВСУ в пограничье с РФ. Фигуранту объявили подозрение

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что злоумышленником является россиянин, который в 2019 году переехал в Сумскую область и впоследствии получил вид на жительство в Украине.

"В преддверии полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области и предложил негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора", - пишет пресс-служба.

После 24 февраля 2022 года россиянин начал собирать информацию об ВСУ в Сумской области, в частности, позиции в приграничных районах.

Данные наносил в виде меток на физической карте во время личных встреч со своим куратором на территории РФ. Для этого скрыто пересекал границу через так называемую "зеленку".

Контрразведчики задержали информатора РФ при попытке передачи сведений.

Во время обыска у фигуранта был обнаружен паспорт гражданина России, телефоны и прокремлевская символика.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Фигуранту избрана мера пресечения - содержание под стражей.

  • Служба безопасности Украины в результате спецоперации разоблачила в Ровенской области диверсанта главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ)
Новости
СБУ
Сумщина
война с Россией
Читайте также:
28 февраля, 2023 вторник
Журналистка 5 канала подверглась кибербуллингу после вопроса Зеленскому
Президент України Володимир Зеленський
27 февраля, 2023 понедельник
Запад неофициально выдвинул Зеленскому военный ультиматум, – Bild
Лукашенко та Сі Цзіньпін
2 мартa, 2023 четверг
Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.47
    Покупка 38.47
    Продажа 39.35
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
2 мартa
18:37
Российские спецслужбы пытались получить доступ к проектной документации украинских АЭС
18:20
Из Купянской общины Харьковщины начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей
18:07
OPINION
Топ-менеджеры крупных компаний должны работать, сидя в камере
18:00
AirMoldova отменила рейсы из Кишинева в пяти направлениях из-за "операционных трудностей"
17:55
Украина планирует к следующему отопительному сезону достичь децентрализации в энергетической сфере: подробности
17:52
Зеленский назначил начальником Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко
17:46
Aliexpress заблокировал россиянам покупку дронов, - СМИ
17:41
Александр Мамай
Условный срок и 2 млн на ВСУ: суд объявил приговор мэру Полтавы Мамаю, который пошел на соглашение со следствием
17:32
Верховная Рада
"Есть амбициозные планы производства дронов": Рада планирует увеличить расходы Госбюджета на оборону
17:30
Эксклюзив
Путин понял, что военной победы не одержит, - дипломат Огрызко
17:17
Соучредитель "Монобанка" призвал украинских предпринимателей вкладывать деньги в производство высокоточного оружия
17:17
За год почти 20% жителей Киева потеряли работу, а 45% переселенцев в столице безработные, - опрос
17:15
Белорусские партизаны показали, как их дрон во время разведки садился на РЛС самолета А-50У в Мачулищах
17:04
В Украине открыли первый банк хранения крови
16:55
В Минздраве заявили, что зимняя волна коронавируса может завершиться через 2 недели
16:48
Эксклюзив
Дискуссия о передаче Украине боевых самолетов западного производства продвигается быстрее, чем мы представляем, - военный эксперт Киричевский
16:40
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:29
Россияне обстреляли из дронов очередь за гуманитарной помощью на Херсонщине, есть раненые, среди них ребенок
16:28
В Швейцарии будут судить четырех банкиров, которые помогали скрывать состояние Путина
16:25
днр
На временно оккупированной территории Луганской области автовладельцев заставляют перерегистрировать номерные знаки на российские
16:16
Парламент Молдовы осудил российскую агрессию против Украины
16:04
Одного из мужчин россияне расстреляли в авто: в Бородянке обнаружили новое захоронение мирных жителей
16:00
OPINION
"Гляйвиц" на Брянщине
15:54
ПЦУ
ПЦУ опубликовала традиционный и обновленный календарь религиозных праздников в марте
15:53
Маляр развенчала три российских нарратива о Бахмуте, которые распространяют пропагандисты
15:29
Олаф Шольц
Мир не может быть заключен за спиной Украины, – Шольц
15:29
Министры G20 не согласовали позицию по войне в Украине: опубликован итоговый документ
15:14
Новости компаний
Авто от благотворителей спасло 28 раненых на фронте
15:10
Сухо, без существенных осадков: прогноз погоды на 3 марта от Натальи Диденко
15:09
Обновлено
Обстрел многоэтажки в Запорожье: известно о трех погибших, под завалами могут быть люди
15:07
Экс-премьер Литвы Кубилюс спрогнозировал вступление Украины в ЕС в 2029 году
14:55
Приднестровье
В Молдове расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья, - Гуменюк
14:50
Блинкен и Лавров общались на полях саммита G20 менее 10 минут: Reuters узнало детали разговора
14:31
Россияне экономят ракеты, но угроза ударов не уменьшилась: в Черном море до сих пор находятся 4 ракетоносителя
14:27
В Киеве установили новую систему оповещения, которая может неделю работать без света
14:17
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Поставок Китаем летального оружия России не будет, - дипломат Огрызко
14:09
Оккупанты на Запорожье задолжали бюджетникам зарплату за 2 месяца, – Центр нацсопротивления
14:09
McDonald's вскоре возобновит работу ресторанов в Днепре и Одессе
14:03
Россияне обстреляли Белозерку, ранены два человека
14:03
В России во время испытаний на Ульяновском авиазаводе взорвался военно-транспортный самолет Ил-76МД
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV