Об этом сообщает Служба безопасности Украины .



Следствие установило, что злоумышленником является россиянин, который в 2019 году переехал в Сумскую область и впоследствии получил вид на жительство в Украине.

"В преддверии полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области и предложил негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора", - пишет пресс-служба.

После 24 февраля 2022 года россиянин начал собирать информацию об ВСУ в Сумской области, в частности, позиции в приграничных районах.

Данные наносил в виде меток на физической карте во время личных встреч со своим куратором на территории РФ. Для этого скрыто пересекал границу через так называемую "зеленку".

Контрразведчики задержали информатора РФ при попытке передачи сведений.

Во время обыска у фигуранта был обнаружен паспорт гражданина России, телефоны и прокремлевская символика.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Фигуранту избрана мера пресечения - содержание под стражей.