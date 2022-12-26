Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленник с сообщником собирал информацию о местах дислокации, количестве личного состава и вооружении подразделений ВСУ в приграничной территории Сумской области.

Полученные данные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами России на северо-восточном направлении.

Оба российских агента были задержаны во время спецоперации контрразведки СБУ в августе.

"На основании собранных доказательств суд признал одного из российских агентов виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - пишет прессслужба.

Суд назначил наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Следствие установило, что сообщником врага является местный житель, которого в начале полномасштабного вторжения завербовала российская спецслужба.

Для сбора разведывательной информации к нему был приставлен еще один агент российской спецслужбы. Вместе они выходили на местность и осуществляли фото-, видеофиксацию украинских военных объектов. Полученные материалы передавали куратору из ФСБ в виде медиафайлов с привязкой к местности. Во время коммуникации использовались строгие меры конспирации и закрытые каналы электронной связи", - разъясняют в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили технику и телефоны с доказательствами тайной переписки с агрессором.

Второго предателя в начале декабря также приговорили к 15 годам тюрьмы.