Разведывал данные для прорыва вражеских ДРГ на Сумщине: российского агента приговорили к 15 годам за решеткой
Суд признал виновным злоумышленника, разведывавшего данные о ВСУ для прорыва враждебных Диверсионно-разведывательных групп в Сумской области. Он будет лишен свободы на 15 лет
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Злоумышленник с сообщником собирал информацию о местах дислокации, количестве личного состава и вооружении подразделений ВСУ в приграничной территории Сумской области.
Полученные данные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами России на северо-восточном направлении.
Оба российских агента были задержаны во время спецоперации контрразведки СБУ в августе.
"На основании собранных доказательств суд признал одного из российских агентов виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - пишет прессслужба.
Суд назначил наказание в виде 15 лет тюрьмы.
Следствие установило, что сообщником врага является местный житель, которого в начале полномасштабного вторжения завербовала российская спецслужба.
Для сбора разведывательной информации к нему был приставлен еще один агент российской спецслужбы. Вместе они выходили на местность и осуществляли фото-, видеофиксацию украинских военных объектов. Полученные материалы передавали куратору из ФСБ в виде медиафайлов с привязкой к местности. Во время коммуникации использовались строгие меры конспирации и закрытые каналы электронной связи", - разъясняют в СБУ.
Во время обысков правоохранители обнаружили технику и телефоны с доказательствами тайной переписки с агрессором.
Второго предателя в начале декабря также приговорили к 15 годам тюрьмы.
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