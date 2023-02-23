Об этом информирует ОК Север .

"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники вблизи границы с Черниговской областью без знаков распознавания, а живая сила была одета в форму, похожую на ВСУ.

Оперативное командование отмечает, что Силы обороны Северской области держат ситуацию под контролем и никогда не прибегали к провокациям, в отличие от войск противника.

"Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", - подчеркнули в ведомстве.