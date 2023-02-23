Разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания в районе границы Черниговщины, россияне готовят возможные провокации, - ОК "Север"
Возле границы с Черниговщиной украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания. Россия готовит к годовщине полномасштабного вторжения провокации
Об этом информирует ОК Север .
"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники вблизи границы с Черниговской областью без знаков распознавания, а живая сила была одета в форму, похожую на ВСУ.
Оперативное командование отмечает, что Силы обороны Северской области держат ситуацию под контролем и никогда не прибегали к провокациям, в отличие от войск противника.
"Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", - подчеркнули в ведомстве.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял , что Россия готовится 23-24 февраля нанести по Украине массированный ракетный удар.
- Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует небольшой ракетный удар по Украине к годовщине полномасштабного вторжения.
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