English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Разведка: Война затянется до зимы, Путин не хочет сдавать свои позиции

Разведка: Война затянется до зимы, Путин не хочет сдавать свои позиции

27 мая, 2022 пятница
09:43
война с Россией Путин

Президент РФ Владимир Путин не стремится сдавать свои позиции и отказываться от планов боевых действий в Украине. В украинской разведке прогнозируют, что война может затянуться до зимы

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Крым.Реалии.

"Окружить украинскую армию на Востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой – такова задача в армии РФ", - сказал он.

Так, военные планы российское военное управление корректирует раз в месяц. Скибицкий отметил, что Путин не откажется от своих планов и не исключено, что активные боевые действия затянутся до конца года.

"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или это будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи которую нам предоставляют", - заметил он.

По его словам, сейчас приводят много дат по срокам войны на украинской территории.

"11 сентября в России единственный день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях. 7 октября день рождения Путина, ему 70 лет и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. Под конец года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", – сказал Вадим Скибицкий.

Он отметил, что разные круги пытались убедить Путина не начинать войну, но это не удалось. Скибицкий заявил о том, что Путин планирует руководить Россией до конца своих дней, от сценария "приемник" президент РФ давно отказался.

"Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, касающиеся восстановления российской империи, он это заявил на весь мир. Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить от политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но им это не удалось. Войну, которую он хочет вести, она будет долговременной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции", - сообщил представитель разведки.

В ГУР МО также отмечают: о том, что Россия планирует остаться на Юге Украины надолго, свидетельствует о том, что армия РФ разворачивает мощную группировку на оккупированных территориях. Это объединенная группировка, включающая сухопутный, воздушный и морской компонент. Создали систему логистического обеспечения, используют для этого захваченные железные дороги, порты и аэродромы.

"С начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовят соответствующие инженерные сооружения, строится даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что Российская Федерация хочет остаться надолго", – говорит Вадим Скибицкий.

Также разведка фиксирует, что на оккупированных территориях российская армия минует дороги и мосты. Чтобы занять оборону и не допустить контр наступательных действий украинской армии. А такие действия обязательно будут проведены, уверяют в разведке.

  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 года украинские военные должны зайти на территорию оккупированного Крыма .
  • Россия израсходовала около 60% запаса высокоточного оружия, некоторые старые ракеты не долетают до целей, говорят в разведке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
новости Украины
Военные новости
Читайте также:
Дмитрий Кулеба
25 мая, 2022 среда
НАТО "способен лишь выражать разные уровни беспокойства", - Дмитрий Кулеба
26 мая, 2022 четверг
На пунктах пропуска для выезда из Украины в Польшу и Венгрию образовались очереди
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
25 мая, 2022 среда
Китай подтолкнул Путина начать войну против Украины, - Пионтковский
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.69
    Покупка 34.69
    Продажа 35.93
  • EUR
    Покупка 36.44
    Продажа 38.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
27 мая
10:05
Петр Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО и саммите Европейской народной партии
10:03
Альтернатива Евросоюзу: Джонсон предложил Зеленскому создать новый альянс
09:54
Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов: повреждены дома
09:41
Президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за роста цен в стране
09:34
Около 29,8 тыс. оккупантов, 1322 танка, 503 беспилотника: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
09:14
РФ имеет дефицит современного вооружения, - британская разведка
08:48
Эстонский детский журнал Täheke издал выпуск на украинском
08:46
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погиб 241 ребенок, более 438 ранены
08:29
Канада
Генштаб показал, как в Канаде готовят самолет с военной помощью Украине
08:28
Россияне обстреляли Луганщину: повреждено около 50 домов и отделения полиции, погибли пять человек
08:04
Обновлено
город Днепр
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения, спасатели ищут людей под завалами
08:00
Интервью
Мы не можем иметь мир, где большие правят, где сила – это право, - посол Канады в Украине Лариса Галадза
07:38
Пентагон
РФ потеряла в Украине около 1000 танков, но имеет преимущество в военных и технике, - Пентагон
07:25
Оккупанты ведут активное наступление на Донбассе и пытаются закрепиться в Лимане, есть угроза ракетных ударов из Беларуси, - Генштаб ВСУ
07:08
США конфисковали 100 тыс. тонн иранской нефти из российского танкера
07:02
экс-президент-беглец Виктор Янукович
Россия планировала через суды легитимизировать Януковича в Украине, - Данилов
06:33
Третья мировая начнется в случае победы России, - Подоляк
06:16
Сергей Марченко
Увеличение налогов в Украине пока не предполагается, - Марченко
05:57
"Ливерпуль" – "Реал": прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
05:28
совбез ООН
Россия и Китай заблокировали введение новых санкций ООН против КНДР
04:57
Украина все еще жива. Игра против Шотландии – одна из важнейших в моей жизни, - Зинченко о матче в отборе на ЧМ-2022
03:59
Stranger Things
"Очень странные дела" возвращаются после трехлетней паузы: 27 мая выходит новый сезон жуткого сериала
03:13
Зеленский: Наступление РФ на Донбассе может сделать регион безлюдным
02:58
ВСУ выполнили 100 огневых заданий за сутки на Юге Украины, убиты до 35 оккупантов
02:30
Россия 26 мая убила 5 мирных жителей Донецкой области
02:15
Отчет ОК "Південь": Уровень патриотизма и сознания среди населения Одесской области не соответствует ожиданиям диверсантов
01:52
Тренер сборной Петраков: Я рос и жил в СССР. Пропаганда учила нас, что немцы и американцы – это наши враги
01:12
HIMARS
США готовятся предоставить Украине ракетные системы большой дальности, - CNN
00:56
Полуфиналист Лиги чемпионов захотел купить Лунина
00:56
США не будут привлекать своих военных для вывоза зерна из Украины, - Пентагон
00:35
Оккупанты планируют раздать российские паспорта в Мелитополе
00:35
В США опасаются, что Украина может наносить удары по российской территории, используя зарубежное новейшее оружие, - Reuters
00:26
Мелитополь
РФ перебрасывает из Крыма сухопутные войска, авиацию и морские силы: в сторону Мелитополя проехали 20 установок "Град"
00:21
За 92 дня войны президент наградил 16044 Героев Украины
00:10
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин использует голод
00:10
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 мая
00:09
Умер Энди Флетчер – один из основателей группы Depeche Mode
2022, четверг
26 мая
23:50
Истребитель ВСУ сбил воздушную цель над Буковиной, - глава ОВА
23:47
Приложение "Дия" получило две награды от британской премии D&AD Awards
23:40
Подразделение Воздушных сил сбило российскую ракету X-59
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV