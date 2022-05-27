Разведка: Война затянется до зимы, Путин не хочет сдавать свои позиции

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Крым.Реалии.

"Окружить украинскую армию на Востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой – такова задача в армии РФ", - сказал он.

Так, военные планы российское военное управление корректирует раз в месяц. Скибицкий отметил, что Путин не откажется от своих планов и не исключено, что активные боевые действия затянутся до конца года.

"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или это будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи которую нам предоставляют", - заметил он.

По его словам, сейчас приводят много дат по срокам войны на украинской территории.

"11 сентября в России единственный день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях. 7 октября день рождения Путина, ему 70 лет и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. Под конец года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", – сказал Вадим Скибицкий.

Он отметил, что разные круги пытались убедить Путина не начинать войну, но это не удалось. Скибицкий заявил о том, что Путин планирует руководить Россией до конца своих дней, от сценария "приемник" президент РФ давно отказался.

"Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, касающиеся восстановления российской империи, он это заявил на весь мир. Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить от политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но им это не удалось. Войну, которую он хочет вести, она будет долговременной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции", - сообщил представитель разведки.

В ГУР МО также отмечают: о том, что Россия планирует остаться на Юге Украины надолго, свидетельствует о том, что армия РФ разворачивает мощную группировку на оккупированных территориях. Это объединенная группировка, включающая сухопутный, воздушный и морской компонент. Создали систему логистического обеспечения, используют для этого захваченные железные дороги, порты и аэродромы.

"С начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовят соответствующие инженерные сооружения, строится даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что Российская Федерация хочет остаться надолго", – говорит Вадим Скибицкий.

Также разведка фиксирует, что на оккупированных территориях российская армия минует дороги и мосты. Чтобы занять оборону и не допустить контр наступательных действий украинской армии. А такие действия обязательно будут проведены, уверяют в разведке.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 года украинские военные должны зайти на территорию оккупированного Крыма .

Россия израсходовала около 60% запаса высокоточного оружия, некоторые старые ракеты не долетают до целей, говорят в разведке.



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