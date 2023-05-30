Об этом он рассказал на выступлении перед членами Королевского института объединенных служб (RUSI) по переоценке приоритетов оборонной разведки Великобритании.

Он отметил, что Россия будет угрозой, несмотря на то что приоритетом безопасности Британии выступает евроатлантический регион.

"Мы оцениваем, что Россия будет оставаться наибольшей угрозой для материковой части Соединенного Королевства до 2030 года. Также становится все более очевидным, что безопасность Европы неотделима от безопасности всего мира - то ли вследствие деятельности государств, то ли вследствие изменения климата, то ли глобальных проблем в сфере здравоохранения", - говорится в заявлении.

Он также подчеркнул, что Британия должна быть готова к вызовам, которые ставит перед ней Китай, ведь он станет главной угрозой экономике страны после 2030 года.

"Китай будет еще больше конкурировать с Великобританией в сферах наших интересов и сможет прервать поставки ключевых технологий и материалов, таких как микропроцессоры, полупроводники и редкоземельные элементы. Его военные, разведывательные, космические и киберпотенциалы также представляют все большую угрозу. В этом мире возрастающей конкуренции считаем, что Китай станет самым большим вызовом зарубежным интересам и экономической безопасности Великобритании в 2030 году", - добавил Берд.