Разведка уничтожила 20 российских боевых машин десанта в Гостомеле

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

Отмечается, что бой за контроль над городом продолжается. В районе стеклозавода было уничтожено 10 боевых машин русского десанта.

Сражение ведет возведенная группа спецназа с подготовленными местными группами сопротивления.

Всего в течение дня спецназовцы уничтожили в Гостомеле 20 боевых машин РФ.