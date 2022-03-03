Разведка уничтожила 20 российских боевых машин десанта в Гостомеле
Спецназовцы Главного управления разведки уничтожили 20 российских боевых машин в бою за Гостомель под Киевом
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.
Отмечается, что бой за контроль над городом продолжается. В районе стеклозавода было уничтожено 10 боевых машин русского десанта.
Сражение ведет возведенная группа спецназа с подготовленными местными группами сопротивления.
Всего в течение дня спецназовцы уничтожили в Гостомеле 20 боевых машин РФ.
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