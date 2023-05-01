Об этом говорится в twitter президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Национальная разведка Турции долго следила за лидером "ИГИЛ" Абу Хусейном аль-Курейши. Этот человек был убит вчера в Сирии в ходе операции, которую провела турецкая разведка", - отметил он.