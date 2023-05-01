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Разведка Турции ликвидировала лидера "ИГИЛ" в Сирии, - Эрдоган

1 мая, 2023 понедельник
06:15
Мир Эрдоган

Национальная разведка Турции ликвидировала лидера Исламского государства Абу Хусейна аль-Курейши

Об этом говорится в twitter президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Национальная разведка Турции долго следила за лидером "ИГИЛ" Абу Хусейном аль-Курейши. Этот человек был убит вчера в Сирии в ходе операции, которую провела турецкая разведка", - отметил он.

  • Четверо боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ) были убиты 17 марта во время операции в западной провинции Ирака Анбар.
  • 4 апреля военные Соединенных Штатов заявили, что один из главарей террористической группировки "Исламское государство" Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури был ликвидирован при ударе по Сирии.
  • Впоследствии сообщалось, что в Сирии вооруженные люди напали на сборщиков трюфелей и пастухов - погибли по меньшей мере 30 человек. В преступлении подозревают боевиков "Исламского государства".
Сирия
Турция
Реджеп Эрдоган
ИГИЛ
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