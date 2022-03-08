Разведка США считает ядерные угрозы Путина "очень необычными", но предназначенными для "устрашения"
В американской разведке заявили, что объявление президента РФ Владимира Путина о ядерной программе "очень необычное", но не считают его непосредственной угрозой для США
Об этом сообщает CNN .
"Мы, очевидно, очень серьезно относимся к этому, когда он сигнализирует таким образом. Но мы считаем, что он фактически подает сигналы, что пытается сдержать НАТО от участия в войне в Украине. Это было его главной целью в этом", - сказала директор Национальной разведки Эврил Гейнс.
По ее словам, разведка не считает заявление Путина непосредственной угрозой США.
Гейнс также отметила, что объявление о том, что российские стратегические силы будут переведены в "статус особой готовности", не касается "технического термина, как мы его понимаем в их системе".
Она добавила, что разведка внимательно отслеживает любые российские стратегические движения, но "на данном этапе мы не видим чего-либо, что указывает на какие-то отличные действия от тех, что мы видели в прошлом".
- Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Генштабу и Минобороны перевести российскую армию в особый режим боевого дежурства якобы из-за агрессивных высказываний со стороны Запада.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное