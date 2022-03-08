Разведка США считает ядерные угрозы Путина "очень необычными", но предназначенными для "устрашения"

Об этом сообщает CNN .



"Мы, очевидно, очень серьезно относимся к этому, когда он сигнализирует таким образом. Но мы считаем, что он фактически подает сигналы, что пытается сдержать НАТО от участия в войне в Украине. Это было его главной целью в этом", - сказала директор Национальной разведки Эврил Гейнс.



По ее словам, разведка не считает заявление Путина непосредственной угрозой США.



Гейнс также отметила, что объявление о том, что российские стратегические силы будут переведены в "статус особой готовности", не касается "технического термина, как мы его понимаем в их системе".



Она добавила, что разведка внимательно отслеживает любые российские стратегические движения, но "на данном этапе мы не видим чего-либо, что указывает на какие-то отличные действия от тех, что мы видели в прошлом".

Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Генштабу и Минобороны перевести российскую армию в особый режим боевого дежурства якобы из-за агрессивных высказываний со стороны Запада.