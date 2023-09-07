Разведка США считает, что у Украины есть шансы прорвать российские линии обороны до конца года

Об этом изданию The Economist сказал директор по анализу Разведывательного управления Министерства обороны США Трент Молл.

По его словам, ВСУ возле Роботиного уже пробили первую линию обороны россиян, а сейчас атакуют и вторую.

"Если бы у нас был этот разговор две недели назад, я был бы немного пессимистичнее. Их (ВСУ - ред .) прорыв на второй линии обороны... на самом деле достаточно значителен", - комментирует Мол.

Он отметил, что американские и украинские официальные лица не смогли оценить глубину обороны России и то, как тяжело Украине будет пробить их. Кроме того, украинские офицеры рассказали Guardian, что 80% усилий России пошло на строительство первой и второй линий обороны. В свою очередь Мол предупреждает, что третья линия обороны все еще остается мощной.

Издание отмечает, что в последние недели американские чиновники частно критиковали украинских командующих из-за их военной стратегии, в частности, решения развернуть опытные подразделения на востоке вокруг Бахмута, а не на ключевой линии на юге. В свою очередь представитель разведки заявляет, что такое решение может привести к большим успехам за более короткое время.

"Можно обсуждать, применили ли украинцы тактику, которая даст более агрессивные успехи за более короткое время", - сказал он.

Отмечается, что сейчас более важны две критические переменные: запас боеприпасов в Украине и погода осенью.

Один из чиновников администрации Байдена утверждает, что Украине осталось около 6-7 недель боевых действий до кульминации ее наступления. В свою очередь Мол настроен более оптимистично, поскольку Сергей Суровикин, командовавший армией РФ в Украине, был уволен, а финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин погиб.

По словам представителя разведки, недавние успехи Украины "значительны" и дают ее силам "реалистическую возможность" - с вероятностью 40-50% - прорвать оставшиеся российские линии обороны до конца года. Однако он предупреждает, что ограниченные боеприпасы и ухудшение погоды сделают эту задачу "очень сложной".

Также отмечается, что даже если в этом году не произойдет прорыв, если Украина сможет расширить наступление вокруг Роботина, удержать свои позиции и дальше получать боеприпасы, то будет иметь хорошие возможности для нового толчка в 2024 году.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось , что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Роботино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.