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Разведка США считает, что связанные с РФ лица пытаются спровоцировать мятеж против властей Молдовы, - CNN

10 мартa, 2023 пятница
20:01
Мир

Разведывательное сообщество США считает, что люди, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове, чтобы попытаться разжечь сфабрикованный мятеж против молдавского правительства, с конечной целью установления там более пророссийской администрации

Об этом заявили в пятницу официальные представители Белого дома, передает издание CNN.

США считают, что Россия пытается ослабить молдавское правительство, которое стремится к более тесным связям с Европейским Союзом, заявили официальные лица. США также видят признаки того, что связанные с российским правительством субъекты могут проводить подготовку антиправительственных демонстрантов в Молдове.

США также считают, что Москва работает над распространением дезинформации о всеобщей стабильности в Молдове. Одним из примеров является заявление Министерства обороны России в прошлом месяце о том, что Украина планирует вторжение в Приднестровье, поддерживаемое Москвой сепаратистского региона Молдовы.

В частности известно, что официальные лица США заявили, что эти обвинения "необоснованны, ложны и создают безосновательную тревогу".

Издание сообщает, что президент Молдовы публично заявила в прошлом месяце, что, по ее мнению, российское правительство планирует "серию акций с участием диверсантов, прошедших военную подготовку и переодетых в гражданское, для совершения насильственных действий, нападений на правительственные здания и захвата заложников".

В последний год Молдова была горячей точкой на периферии российского вторжения в Украину, а российские ракеты несколько раз пересекали воздушное пространство Молдовы, в том числе в феврале этого года.

По словам официальных лиц, администрация Байдена не видит непосредственной военной угрозы Молдове. Но США внимательно следят за деятельностью России в Молдове, опасаясь постоянных усилий России, направленных на дестабилизацию Европы. Президент Джо Байден встретился с Санду в прошлом месяце в Варшаве, где они обсудили российскую деятельность по злонамеренному влиянию.

В октябре Министерство финансов США ввело санкции против девяти физических и 12 юридических лиц, по мнению США, причастных к дестабилизации ситуации в Молдове.

  • Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что риск вторжения РФ на молдавскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.
  • Украинская разведка перехватила план Кремля по разрушению политической ситуации в Молдове: Москва планировала уничтожить в стране демократию и захватить власть – в Кишиневе подтвердили эту информацию.
  • Представитель МИД РФ Мария Захарова утвердила, будто Кремль не пытался совершить госпереворот в Молдове, вместо этого Киев хочет втянуть своего соседа в войну с Россией.
  • Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, на фоне информации о планах РФ открыть новый фронт в стране, заявил , что власти выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта.
  • Аналитики ISW утвердили , что Владимир Путин может продвигать нарративы по "историческим границам" для оправдания агрессии против Молдовы и стран Центральной Азии.
  • 23 февраля министерство обороны России вторично на протяжении дня распространило сообщение о том, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Несмотря на то, что утром официальные власти Молдовы уже опровергли эту информацию.
  • 2 марта спикер пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что в Молдове сейчас расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья.
  • 2 марта на заседании парламент Молдовы одобрил декларацию с осуждением агрессии России против Украины
Россия
Молдова
США
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