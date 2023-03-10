Разведка США считает, что связанные с РФ лица пытаются спровоцировать мятеж против властей Молдовы, - CNN
Разведывательное сообщество США считает, что люди, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове, чтобы попытаться разжечь сфабрикованный мятеж против молдавского правительства, с конечной целью установления там более пророссийской администрации
Об этом заявили в пятницу официальные представители Белого дома, передает издание CNN.
США считают, что Россия пытается ослабить молдавское правительство, которое стремится к более тесным связям с Европейским Союзом, заявили официальные лица. США также видят признаки того, что связанные с российским правительством субъекты могут проводить подготовку антиправительственных демонстрантов в Молдове.
США также считают, что Москва работает над распространением дезинформации о всеобщей стабильности в Молдове. Одним из примеров является заявление Министерства обороны России в прошлом месяце о том, что Украина планирует вторжение в Приднестровье, поддерживаемое Москвой сепаратистского региона Молдовы.
В частности известно, что официальные лица США заявили, что эти обвинения "необоснованны, ложны и создают безосновательную тревогу".
Издание сообщает, что президент Молдовы публично заявила в прошлом месяце, что, по ее мнению, российское правительство планирует "серию акций с участием диверсантов, прошедших военную подготовку и переодетых в гражданское, для совершения насильственных действий, нападений на правительственные здания и захвата заложников".
В последний год Молдова была горячей точкой на периферии российского вторжения в Украину, а российские ракеты несколько раз пересекали воздушное пространство Молдовы, в том числе в феврале этого года.
По словам официальных лиц, администрация Байдена не видит непосредственной военной угрозы Молдове. Но США внимательно следят за деятельностью России в Молдове, опасаясь постоянных усилий России, направленных на дестабилизацию Европы. Президент Джо Байден встретился с Санду в прошлом месяце в Варшаве, где они обсудили российскую деятельность по злонамеренному влиянию.
В октябре Министерство финансов США ввело санкции против девяти физических и 12 юридических лиц, по мнению США, причастных к дестабилизации ситуации в Молдове.
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