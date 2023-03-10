Об этом заявили в пятницу официальные представители Белого дома, передает издание CNN.

США считают, что Россия пытается ослабить молдавское правительство, которое стремится к более тесным связям с Европейским Союзом, заявили официальные лица. США также видят признаки того, что связанные с российским правительством субъекты могут проводить подготовку антиправительственных демонстрантов в Молдове.

США также считают, что Москва работает над распространением дезинформации о всеобщей стабильности в Молдове. Одним из примеров является заявление Министерства обороны России в прошлом месяце о том, что Украина планирует вторжение в Приднестровье, поддерживаемое Москвой сепаратистского региона Молдовы.

В частности известно, что официальные лица США заявили, что эти обвинения "необоснованны, ложны и создают безосновательную тревогу".

Издание сообщает, что президент Молдовы публично заявила в прошлом месяце, что, по ее мнению, российское правительство планирует "серию акций с участием диверсантов, прошедших военную подготовку и переодетых в гражданское, для совершения насильственных действий, нападений на правительственные здания и захвата заложников".

В последний год Молдова была горячей точкой на периферии российского вторжения в Украину, а российские ракеты несколько раз пересекали воздушное пространство Молдовы, в том числе в феврале этого года.

По словам официальных лиц, администрация Байдена не видит непосредственной военной угрозы Молдове. Но США внимательно следят за деятельностью России в Молдове, опасаясь постоянных усилий России, направленных на дестабилизацию Европы. Президент Джо Байден встретился с Санду в прошлом месяце в Варшаве, где они обсудили российскую деятельность по злонамеренному влиянию.

В октябре Министерство финансов США ввело санкции против девяти физических и 12 юридических лиц, по мнению США, причастных к дестабилизации ситуации в Молдове.