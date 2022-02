Разведка США разоблачила план России о возможном вторжении в Украину, - The New York Times

Об этом сообщает The New Tork Times.



"Россия намеревалась использовать видео, чтобы обвинить Украину в геноциде русскоговорящих людей. Тогда возмущение по поводу видео было бы использовано, чтобы оправдать нападение или заставить оккупантов на Востоке Украины осуществить российское вмешательство", - сообщили чиновники.



Разведчики заявили, что не обнародовали никаких прямых доказательств российского плана или как они узнали о нем, ведь это может скомпроментировать их источники и методы. Однако они отметили, что уверенность в этих данных им придает продолжающаяся уже определенный период российская кампания по дезинформации, в которую, в частности, входят фальшивые обвинения в геноциде.



"По словам чиновников, видео должно было быть детальным, с планами графических изображений, инсценированных усыпанных трупами последствий взрыва и кадров разрушенных мест. По их словам, видео также должно включать поддельную украинскую военную технику, дроны турецкого производства и актеров, играющих русскоязычных плакальщиков", – говорится в сообщении.



Разведчики также не сообщили, кто именно планировал эту операцию, однако они уверены, что "российская разведка тесно вовлечена в эти усилия". Пока неясно, одобрили ли этот план российские чиновники, однако американцы утверждают, что этот план прорабатывался подробно.



"Российские чиновники нашли трупы для использования в видео, обсуждали актеров, которые сыграют скорбящих, и планировали, как сделать так, чтобы военная техника в видео казалась украинской или предоставленной НАТО", - утверждают собеседники издания.



Американские чиновники добавили, что рассказали СМИ об основных моментах этого плана с тем, чтобы уменьшить вероятность его воплощения и убедить союзников в сейрозности российских намерений. И, несмотря на то, что он звучит надуманно, по их словам, он вполне мог сработать.



В то же время представитель правительства Великобритании рассказал, что анализ разведывательных данных показал высокую вероятность того, что Россия планирует создать повод, чтобы обвинить Украину в нападении. И полученные данные "заслуживают доверия и чрезвычайно тревожны".



В прошлом месяце Вашингтон предупреждал, что российское правительство направило оперативников на Восток Украины, возможно, в рамках подготовки к диверсионным операциям.



The Washington Post передает, что администрация президента США Джо Байдена должна рассекретить все детали плана в четверг, 3 февраля.

Напомним, спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые фотографии скопления войск Российской Федерации у границ Украины, в оккупированном Крыму и Беларуси.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb