Разведка США предупредила Байдена о попытках РФ повлиять на будущие выборы в Конгресс, - СМИ

Об этом розповыдаэ CNN со ссылкой собственные источники.



Согласно данным источников, в Белом доме регулярно заслушивают доклады разведки, которые указывают на то, что Россия ищет новых путей влияния на выборы в США.



Согласно одному из источников, доклады касаются, в частности, "попыток посеять дезинформацию в соцсетях".



В CNN отмечают, что сейчас "Москва пытается использовать в своих целях разногласия внутри США в отношении вакцин и масок".



Кроме того, по словам ряда источников, деятельность России стала "более утонченной, чем при попытках в 2016 году".



В Совете нацбезопасности США заявили CNN, что "обеспечение безопасности выборов - это основа демократии".



"Мы постоянно отслеживаем угрозы, в том числе со стороны иностранных сил, и попытки повлиять на наши демократические процессы", - отметили в ведомстве.



Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках вмешиваться во внутренние дела США.

Напомним, в 2020 году директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина обвинил Россию, Китай и Иран в попытке вмешаться в американские выборы в 2020 году