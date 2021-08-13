Разведка США предупредила Байдена о попытках РФ повлиять на будущие выборы в Конгресс, - СМИ
По данным журналистов, Россия продолжает попытки повлиять на волеизъявление в США: сейчас идет речь о разжигании противоречий в стране на фоне коронавируса
Об этом розповыдаэ CNN со ссылкой собственные источники.
Согласно данным источников, в Белом доме регулярно заслушивают доклады разведки, которые указывают на то, что Россия ищет новых путей влияния на выборы в США.
Согласно одному из источников, доклады касаются, в частности, "попыток посеять дезинформацию в соцсетях".
В CNN отмечают, что сейчас "Москва пытается использовать в своих целях разногласия внутри США в отношении вакцин и масок".
Кроме того, по словам ряда источников, деятельность России стала "более утонченной, чем при попытках в 2016 году".
В Совете нацбезопасности США заявили CNN, что "обеспечение безопасности выборов - это основа демократии".
"Мы постоянно отслеживаем угрозы, в том числе со стороны иностранных сил, и попытки повлиять на наши демократические процессы", - отметили в ведомстве.
Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках вмешиваться во внутренние дела США.
- Напомним, в 2020 году директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина обвинил Россию, Китай и Иран в попытке вмешаться в американские выборы в 2020 году
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