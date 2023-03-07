Об этом пишет The New York Times.

Представители США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его окружение были причастны к операции или что злоумышленники действовали по указаниям каких-либо украинских чиновников.

Они сказали, что нет четких выводов по этому поводу, оставляя открытой вероятность того, что операция могла быть проведена неподконтрольной стороне силой, связанной с украинским правительством или его службами безопасности.

Некоторые первоначальные предположения США и Европы были сосредоточены на возможной вине России, особенно учитывая ее причастность к подводным операциям, хотя непонятно, какую мотивацию имеет Кремль саботировать трубопроводы, учитывая, что они были важным источником дохода и средством для Москвы иметь влияние на Европу. По оценкам стоимость ремонта трубопроводов составляет около 500 миллионов долларов. Представители США говорят, что не нашли никаких доказательств причастности российского правительства к нападению.

Официальные лица, ознакомившиеся с разведданными, заявили, что считают, что диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России или какой-либо комбинацией обоих. Официальные лица США заявили, что никто из американцев или британцев не был привлечен.

Официальные лица США также не заявляли публично, что считают, что операцию спонсировало государство.

Результаты расследования могут повлиять на поддержку Украины на Западе, особенно в Германии

Официальные лица заявили, что это может быть первым значительным выводом нескольких тщательно охраняемых расследований, выводы которых могут иметь серьезные последствия для коалиции, поддерживающей Украину.

Любые предположения об участии Украины прямо или косвенно могут нарушить деликатные отношения между Украиной и Германией, ухудшив поддержку среди немецкой общественности, которая проглотила высокие цены на энергоносители во имя солидарности.

"Если Россия вторгнется в Украину, тогда Nord Stream 2 больше не будет... Я обещаю вам, что мы сможем это сделать", - Байден

Издание напоминает, что Nord Stream 2 был завершен в 2021 году, несмотря на отрицание официальных лиц в Соединенных Штатах, Британии, Польше и Украине, в частности, предупреждающих, что это увеличит зависимость Германии от российского газа. Эти чиновники утверждали, что во время предстоящего дипломатического кризиса между Западом и Россией Москва могла бы шантажировать Берлин, угрожая сократить поставки газа, от которого немцы сильно зависели, особенно зимой.

В начале прошлого года президент Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме сказал, что решение Путина о том, атаковать ли Украину, определит судьбу Nord Stream 2. "Если Россия вторгнется, это будет означать переход танков и войск. опять граница Украины , тогда Nord Stream 2 больше не будет», – сказал Байден. "Мы положим этому конец".

Когда его спросили, как это будет достигнуто, господин Байден загадочно сказал: "Я обещаю вам, что мы сможем это сделать".

В прошлом месяце журналист-расследователь Сеймур Герш опубликовал статью на информационной платформе Substack, в которой заключил, что Соединенные Штаты провели операцию по указанию Байдена. В своей аргументации Герш ссылался на угрозу президента перед вторжением "положить конец" Nord Stream 2 и подобные заявления других высокопоставленных чиновников США.

Официальные лица США говорят, что Байден и его главные помощники не санкционировали миссию по уничтожению трубопроводов Nord Stream, и они говорят, что США не были привлечены.

В операции было использовано 45 "кораблей-призраков" и более 1000 фунтов взрывчатки

Новые данные разведки пока не предоставили доказательств причастности украинского правительства к атаке на трубопроводы, и официальные лица США говорят, что уровень доверия администрации Байдена к Зеленскому и его высокопоставленной команде по национальной безопасности постоянно рос.

Разведывательным и правоохранительным органам с обеих сторон Атлантики было трудно получить конкретные доказательства произошедшего на морском дне за часы, дни и недели до взрывов. Сами трубопроводы не контролировались ни коммерческими, ни государственными датчиками. Более того, поиск судна или судов осложнялся тем фактом, что взрывы произошли в зоне интенсивного движения транспорта. Однако у следователей есть много доказательств.

По словам европейского законодателя, проинформированного в конце прошлого года главной внешней разведывательной службой его страны, следователи собирали информацию о примерно 45 "кораблях-призраках", чьи транспондеры не были включены или не работали, когда они проходили через территорию, вероятно, чтобы скрыть их движения.

Законодателю также сообщили, что злоумышленники использовали более 1000 фунтов взрывчатки военного класса.

Пресс-секретарь правительства Дании не дал никаких комментариев. Спикер немецкого правительства отказался от комментариев.

Матс Люнгквист, старший прокурор, возглавлявший расследование в Швеции, в конце прошлого месяца заявил The New York Times, что в его стране охота на преступников продолжается.

"Это моя работа — найти тех, кто взорвал Nord Stream. Чтобы помочь мне, у меня есть Служба безопасности нашей страны", – сказал господин Люнгквист. "Думаю ли я, что это Россия взорвала Nord Stream? Я никогда так не думал. Это не логично. Но, как и в случае убийства, вы должны быть открыты для всех возможностей".

Это может быть "операция под чужим флагом"

В Германии в совместном расследовании изданий ARD, Kontraste, SWR и Zeit выдвинули свою версию взрывов на газопроводе.

По их данным, немецким следователям удалось идентифицировать судно, которое, вероятно, использовалось для подрыва "Северных потоков". Речь идет о яхте, арендованной у польской компании, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам.

Несмотря на то, что следы диверсии, как пишет Zeit, "ведут в Украину", немецким следователям пока не удалось выяснить, кто стоит за ее организацией. Западные разведслужбы не исключают, что это могла быть "операция под чужим флагом", чтобы вывести на Украину как на исполнителя – но, как отмечает Zeit, "следователи, судя по всему, не нашли никаких доказательств, подтверждающих такой сценарий".

По данным следствия, тайную операцию провела команда из шести человек, которая состояла из "капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и женщины-врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку к месту преступления и установили ее там". Гражданство преступников следствие в Германии не установило; вероятно, они пользовались поддельными документами.

По информации ARD, Kontraste, SWR и Zeit, разведывательная служба одной из стран Запада еще осенью 2022 года направила европейским службам-партнерам информацию, согласно которой ответственность за уничтожение "Северных потоков" несет "украинский спецназ". Но потом появились дополнительные разведывательные данные, указывающие на то, что ответственность может нести "проукраинская группировка".

Официальные лица США и Германии советуют дождаться результатов следствия

Однако официальные лица США и Германии воздерживаются от комментариев до завершения следствия, пишет Reuters.

Представитель федерального правительства Германии по просьбе прокомментировать публикации СМИ, где указывалось на причастность "проукраинской группы" к взрывам на российских газопроводах, отметил, что эту информацию в Берлине приняли в известность, но комментировать не будут.

"Федеральная прокуратура расследует это дело с начала октября 2022 года. Таким образом, у него суверенитет над процедурой", – говорится в комментарии.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам во вторник, что Вашингтон ожидает завершения расследований, которые продолжаются в Германии, Швеции и Дании.

"Мы считаем, и президент (Джо Байден) сказал об этом, что это акт саботажа. Но мы должны позволить этим расследованиям завершиться, и только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть или не целесообразны", - сказал Кирби.

В Офисе президента опровергли отношение Украины к взрывам трубопроводов на "Северных потоках" в Балтийском море.