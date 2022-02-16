Разведка США пока не видит признаков отвода войск РФ от украинской границы
Разведка США пока не видит признаков отвода российских войск от границы Украины, несмотря на заявления России
Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ICTV, опубликованном на сайте Госдепа.
"Мы пока не видели никакого отступления, какого-либо отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно следим за этим, и опять же очень важно смотреть на то, что Россия на самом деле делает, а не на то, что она говорит", – сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что США готовы к любому развитию событий.
"Если Россия выберет путь дипломатии, мы полностью готовы к участию. В то же время, если они выберут путь агрессии, мы также готовы на это ответить", - сказал Госсекретарь.
По словам Блинкена, Вашингтон сделал все возможное, чтобы поделиться любой информацией, получаемой разведкой, с украинскими и другими партнерами. США еще не знают окончательного решения президента Путина, но известно, что он способен действовать в очень короткие сроки.
"И, как мы уже сказали, если он выберет путь возобновления агрессии против Украины, это может произойти в любой момент, и важно, чтобы люди понимали, что мы работаем сверхурочно посредством дипломатии, чтобы не дать России возобновить свою агрессию", – подчеркнул Блинкен.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
- Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций.
- В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации, несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск.
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