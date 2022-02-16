Разведка США пока не видит признаков отвода войск РФ от украинской границы

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ICTV, опубликованном на сайте Госдепа.



"Мы пока не видели никакого отступления, какого-либо отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно следим за этим, и опять же очень важно смотреть на то, что Россия на самом деле делает, а не на то, что она говорит", – сказал Блинкен.



Он подчеркнул, что США готовы к любому развитию событий.



"Если Россия выберет путь дипломатии, мы полностью готовы к участию. В то же время, если они выберут путь агрессии, мы также готовы на это ответить", - сказал Госсекретарь.



По словам Блинкена, Вашингтон сделал все возможное, чтобы поделиться любой информацией, получаемой разведкой, с украинскими и другими партнерами. США еще не знают окончательного решения президента Путина, но известно, что он способен действовать в очень короткие сроки.



"И, как мы уже сказали, если он выберет путь возобновления агрессии против Украины, это может произойти в любой момент, и важно, чтобы люди понимали, что мы работаем сверхурочно посредством дипломатии, чтобы не дать России возобновить свою агрессию", – подчеркнул Блинкен.

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