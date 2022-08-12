Об этом передает The New York Times со ссылкой на заявление заместителя министра обороны по политике Колина Кала и источника в администрации Байдена.

"Я считаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, понесли 70 или 80 000 потерь менее чем за шесть месяцев", – сказал он.

По его словам, россияне добились определенных незначительных успехов на востоке Украины, но это обошлось оккупантам очень дорого из-за того, насколько хорошо сработали украинские военные вместе с оружием, которое они получили. Такие потери означают, что Путину не удастся достичь своей ключевой цели, захвата Востока Украины до конца года.

По данным разведки, у россиян недостаточно эффективных боевых сил полностью взять Донецк. Москва привлекла военные чеченские войска и боевики Сирии, президент которой является союзником Владимира Путина. Вероятно, полагаясь на этих бойцов, Путин стремится избежать внутреннего возмущения в России из-за потерь российских военных и необходимости проводить всеобщую мобилизацию, похожую на призыв.

По словам директора программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований Сета Джонса, российская армия серьезно истощена

"Это влияет на их способность вести эффективную наземную кампанию в Украине", – отметил он.



По словам американских и европейских официальных лиц, российские военные понесут значительные потери, им трудно привлечь к бою резервистов и новобранцев.



В ведомстве США добавляют, что Россия уже привлекла к войне почти 85 процентов своей армии, мобилизовав войска с дальнего востока страны и развернув их по всему миру.

12 августа Генштаб ВСУ сообщил, что С 24 февраля по 12 августа кафиры потеряли около 43,2 тыс. военных, 1849 танков, 778 дронов и 233 самолетов. В течение 11 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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