Об этом сообщает The New York Times .

В сообщении говорится, что через шесть недель обе стороны будут вынуждены замедлить ход боевых действий для перегруппировки из-за ухудшения погодных условий.

Разведка заявляет, что маловероятно, что российская армия терпит массовые поражения, как в течение прошлых нескольких недель, однако часть подразделений может "сломаться" из-за успехов ВСУ, что позволит украинским военным и дальше продвигаться вперед.

Американские чиновники не исключают возможность освобождения Украиной Херсона в ближайшее время. Они считают, что ВСУ могут оттеснить войска оккупантов за Днепр, тем самым вернув большую часть города под контроль Украины.

Аналитики заявляют, что из-за успехов Украины на фронте она имеет возможность "выбирать" на каких направлениях сосредоточивать военный потенциал. Чиновники США считают, что Украина должна максимально использовать эту возможность, однако не нагружать линии поставок, чтобы не дать войскам РФ преимущество.

20 октября британская разведка сообщила, что российское командование, вероятно, решило покинуть захваченные территории на западном берегу Днепра на юге Украины.