Об этом пишет Associated Press со ссылкой на отчет, подготовленный по итогам длительного расследования, о содержании которого журналистам рассказали два чиновника на условиях анонимности.

Полномасштабное расследование в течение нескольких лет проводили семь американских агентств и разведывательных служб, в его рамках было изучено около полутора тысяч случаев "гаванского синдрома" в 96 странах.

Около двадцати случаев подверглись особо тщательной оценке — ни в одном из них не нашлось связи с умышленными действиями недружественных США государств. Напротив, пишет AP, следствие получило "доказательства, что другие страны не были причастны к этому". Разведка также отвергла версию, что "гаванский синдром" мог быть вызван кем-то нечаянно, например из-за использования подслушивающих устройств в американских дипмиссиях.

Авторы расследования пришли к выводу, что большинство случаев вызваны разными факторами – от скрытых заболеваний до электромагнитного воздействия от обычных устройств, используемых в быту.

Отметим, что впервые с "гаванским синдромом" в 2016 году столкнулись сотрудники посольства США на Кубе, отчего он и получил название. Позже такие случаи стали регулярно фиксироваться в других странах; В 2021 году на "гаванский синдром" впервые пожаловались американские дипломаты в стране НАТО - это произошло в Германии.

СМИ как минимум с 2018 года писали, что спецслужбы США подозревают причастность России к "гаванскому синдрому". Официально Вашингтон никаких претензий Москве по этому поводу никогда не выдвигал.