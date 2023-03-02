Разведка США опровергла причастность России к случаям "гаванского синдрома"
Разведка США не нашла доказательств причастности России или других стран к случаям "гаванского синдрома" у американских дипломатов.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на отчет, подготовленный по итогам длительного расследования, о содержании которого журналистам рассказали два чиновника на условиях анонимности.
Полномасштабное расследование в течение нескольких лет проводили семь американских агентств и разведывательных служб, в его рамках было изучено около полутора тысяч случаев "гаванского синдрома" в 96 странах.
Около двадцати случаев подверглись особо тщательной оценке — ни в одном из них не нашлось связи с умышленными действиями недружественных США государств. Напротив, пишет AP, следствие получило "доказательства, что другие страны не были причастны к этому". Разведка также отвергла версию, что "гаванский синдром" мог быть вызван кем-то нечаянно, например из-за использования подслушивающих устройств в американских дипмиссиях.
Авторы расследования пришли к выводу, что большинство случаев вызваны разными факторами – от скрытых заболеваний до электромагнитного воздействия от обычных устройств, используемых в быту.
Отметим, что впервые с "гаванским синдромом" в 2016 году столкнулись сотрудники посольства США на Кубе, отчего он и получил название. Позже такие случаи стали регулярно фиксироваться в других странах; В 2021 году на "гаванский синдром" впервые пожаловались американские дипломаты в стране НАТО - это произошло в Германии.
СМИ как минимум с 2018 года писали, что спецслужбы США подозревают причастность России к "гаванскому синдрому". Официально Вашингтон никаких претензий Москве по этому поводу никогда не выдвигал.
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