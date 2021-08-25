Разведка США не смогла окончательно доказать происхождение коронавируса из лаборатории в Ухане за недостаточностью улик, - СМИ
В новом докладе разведки США заявляется, что источник происхождения коронавируса невозможно установить из-за того, что Китай отказывается предоставлять доказательства и сотрудничать
Об этом сообщает The Wall Street Journal , передает Укринформ.
По информации издания, в секретном отчете разведки США отмечается необходимость сотрудничества со стороны Китая.
В разведке утверждают, что КНР отказывается предоставить данные лабораторных исследований, образцы генома вируса и другие сведения, без которых невозможно достоверно определить происхождение вируса.
"Если Китай не предоставит доступ к определенной информации, мы никогда не узнаем правды", - цитирует издание анонимного чиновника.
Как сообщал Укринформ, в мае президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу проверить все версии происхождения коронавируса и представить свои выводы через 90 дней.
Разведывательные ведомства США склоняются к двум основным теориям. Первая заключается в том, что вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии, а вторая - что вирус естественным путем перешел от животных к людям.
- Напомним, в марте 2020 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что коронавирус распространился по миру в результате утечки в китайской лаборатории в Ухане.
- Позже подобное заявление сделал тогдашний глава Госдепа Майк Помпео.
- В конце июля этого года КНР отказала ВОЗ в проверке версии о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане
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