Разведка США не смогла окончательно доказать происхождение коронавируса из лаборатории в Ухане за недостаточностью улик, - СМИ

Об этом сообщает The Wall Street Journal , передает Укринформ.

По информации издания, в секретном отчете разведки США отмечается необходимость сотрудничества со стороны Китая.



В разведке утверждают, что КНР отказывается предоставить данные лабораторных исследований, образцы генома вируса и другие сведения, без которых невозможно достоверно определить происхождение вируса.

"Если Китай не предоставит доступ к определенной информации, мы никогда не узнаем правды", - цитирует издание анонимного чиновника.

Как сообщал Укринформ, в мае президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу проверить все версии происхождения коронавируса и представить свои выводы через 90 дней.

Разведывательные ведомства США склоняются к двум основным теориям. Первая заключается в том, что вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии, а вторая - что вирус естественным путем перешел от животных к людям.

