Разведка срочно нуждается в нашей поддержке: сбор на дроны
Телеканал "Еспресо" и благотворительный фонд "Весна" собирает средства на покупку современных дронов для 23 Отдельного стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины
Защитники работают на жарком Донецком направлении. Им нужны дроны для проведения высокоэффективной разведки:
- MAVIC 3 Pro
- Mavic 3T
- дроны-камикадзе и их комплектующие
Цель – 1 900 000 гривен
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Счет:
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ВЕСНА!"
Украина, 03150, город Киев, ул. Антоновича, дом 125В
Код по ЕГРПОУ 43779113
IBAN UA623052990000026004025034652
в АО "ПриватБанк"
МФО 320649
Каждая гривна – это инвестиция в безопасность наших героев и победу Украины.
Все собранные средства будут использованы на нужды 23 ОСБ!
Сплоченность и помощь – это то, что делает украинцев сильными!
Вместе к Победе!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с публичной офертой .
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