Разведка срочно нуждается в нашей поддержке: сбор на дроны

Защитники работают на жарком Донецком направлении. Им нужны дроны для проведения высокоэффективной разведки:

- MAVIC 3 Pro

- Mavic 3T

- дроны-камикадзе и их комплектующие

Цель – 1 900 000 гривен

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Счет:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ВЕСНА!"

Украина, 03150, город Киев, ул. Антоновича, дом 125В

Код по ЕГРПОУ 43779113

IBAN UA623052990000026004025034652

в АО "ПриватБанк"

МФО 320649

Каждая гривна – это инвестиция в безопасность наших героев и победу Украины.

Все собранные средства будут использованы на нужды 23 ОСБ!

Сплоченность и помощь – это то, что делает украинцев сильными!

Вместе к Победе!

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