Разведка сообщила, сколько российских военных находится в Беларуси

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку. Это совсем другой контингент, который был в начале агрессии. Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск", – отметил Скибицкий.

По словам представителя военной разведки, сегодня на территории Беларуси есть один дивизион "искандеров", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

Институт изучения войны (ISW) заявил, что риск повторного российского вторжения в Украину с территории Беларуси сейчас оценивается как очень низкий.

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