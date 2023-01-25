Разведка сообщила, сколько российских военных находится в Беларуси
На территории Беларуси находятся почти 6000 российских военных, вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку. Это совсем другой контингент, который был в начале агрессии. Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск", – отметил Скибицкий.
По словам представителя военной разведки, сегодня на территории Беларуси есть один дивизион "искандеров", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.
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Институт изучения войны (ISW) заявил, что риск повторного российского вторжения в Украину с территории Беларуси сейчас оценивается как очень низкий.
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