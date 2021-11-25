Разведка сообщает, что российская армия деморализована, - нардеп Цымбалюк

Об этом заявил народный депутат от ВО "Батькивщина" Михаил Цымбалюк в программе "Большой Львов" на Еспресо.TV.



"Я, например, не верю в то, что Путин пойдет дальше на Украину. И мое неверие формируется на анализе и общении со специалистами. Данные внешней разведки и разведки Минобороны говорят о том, что российская армия деморализована. Когда их сейчас снова заставляют ехать на границу с Украиной, они помнят 2014 год, как их в гробах возвращали", - считает нардеп.



По его словам, военная риторика направлена и на оккупантов в ОРДЛО.



"Более того, Путин не такой страшный монстр - у него проблемы с марионетками Кремля из "ДНР" и "ЛНР". Там тоже пьянство, убийства, мародерство, они не знают, что делать. И Путин таким образом, им демонстрирует: "Я скоро вас поддержу". Основная задача для Путина – это международные переговоры", - подытожил Цымбалюк.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".

В Офисе президента нет подтвержденной информации о стягивании российских войск к границе с Украиной.

21 ноября руководитель украинской военной разведки ГУР Кирилл Буданов заявил, что этой зимой Россия готовится атаковать суверенную территорию Украины.

Американская разведка опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину этой зимой.

22 ноября Кремль обвинил Украину в наращивании военных сил.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что не верит в большое наступление России и захват новых украинских территорий.

25 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.