Разведка Швеции заявила о военной угрозе для страны со стороны России

Об этом заявила глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Лена Халлин, цитирует Reuters .

Она отметила, что Россия представляет военную угрозу для Швеции, однако в настоящее время ее силы в значительной степени вовлечены в Украину.

"Европейский порядок безопасности, которым мы его знаем, прекратил свое существование... и вместе с этим риски безопасности Швеции также выросли", - подчеркнула Халлин.

Она ожидает, что Россия в ответ на заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО укрепит свой военный потенциал в ближайшей зоне Швеции, когда это будет возможно. По мнению Халлина, РФ стремится избежать перерастания напряженности в вооруженный конфликт с НАТО.

"Но существует значительная неопределенность, главным образом связанная с готовностью российского руководства идти на высокие риски", – сказала Халлин.

Она добавила, что высокий уровень напряженности повышает риск того, что случайность или неправильное суждение может привести к конфликту.