Разведка Швеции заявила о военной угрозе для страны со стороны России
Несмотря на то, что Россия хочет избежать вооруженного конфликта с НАТО, она готова пойти на риски и укрепить свой военный потенциал в ближайшей зоне Швеции.
Об этом заявила глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Лена Халлин, цитирует Reuters .
Она отметила, что Россия представляет военную угрозу для Швеции, однако в настоящее время ее силы в значительной степени вовлечены в Украину.
"Европейский порядок безопасности, которым мы его знаем, прекратил свое существование... и вместе с этим риски безопасности Швеции также выросли", - подчеркнула Халлин.
Она ожидает, что Россия в ответ на заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО укрепит свой военный потенциал в ближайшей зоне Швеции, когда это будет возможно. По мнению Халлина, РФ стремится избежать перерастания напряженности в вооруженный конфликт с НАТО.
"Но существует значительная неопределенность, главным образом связанная с готовностью российского руководства идти на высокие риски", – сказала Халлин.
Она добавила, что высокий уровень напряженности повышает риск того, что случайность или неправильное суждение может привести к конфликту.
- 19 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола заявил , что его страна присоединится к НАТО без Швеции, если Турция заблокирует заявку Стокгольма.
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