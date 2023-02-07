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Разведка: Шойгу приписывает себе несуществующие победы и присваивает "заслуги" вагнеровцев

7 февраля, 2023 вторник
20:18
война с Россией Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о захвате ряда населенных пунктов в Донецкой и Запорожской области, однако Главное управление разведки МО Украины не подтверждает эту информацию

Об этом говорится в сообщении ГУР.

В частности, Шойгу сообщил о "полном контроле" РФ над Клищиевкой, Краснопольем, Благодатным, Николаевкой в Донецкой области и Подгорным и Лобковым на Запорожье.

В украинской разведке заявили, что захват этих населенных пунктов на данный момент не подтверждается.

Кроме того, в ГУР отметили, что Шойгу сознательно не упомянул тот факт, что по всем указанным направлениям привлечены силы частной военной компании Вагнера. Вместо этого кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль "сил поддержки".

"Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства РФ", – отметили в ГУР.

  • 7 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставка наступательного вооружения Украине приведет к новому уровню эскалации в войне.
Донетчина
ГУР
Запорожская область
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