Разведка: Шойгу приписывает себе несуществующие победы и присваивает "заслуги" вагнеровцев

Об этом говорится в сообщении ГУР.

В частности, Шойгу сообщил о "полном контроле" РФ над Клищиевкой, Краснопольем, Благодатным, Николаевкой в Донецкой области и Подгорным и Лобковым на Запорожье.

В украинской разведке заявили, что захват этих населенных пунктов на данный момент не подтверждается.

Кроме того, в ГУР отметили, что Шойгу сознательно не упомянул тот факт, что по всем указанным направлениям привлечены силы частной военной компании Вагнера. Вместо этого кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль "сил поддержки".

"Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства РФ", – отметили в ГУР.