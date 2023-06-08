Разведка считает, что РФ готовит теракт на своей ГТС, чтобы обвинить Украину, - СМИ
По данным разведки, на фоне совершенного Россией военного преступления на Каховской ГЭС государство-агрессор готовится совершить еще один террористический акт - на своей территории с последующим обвинением Украины
Об этом рассказали собеседники "Украинской правды" в ГУР.
По информации разведки, объектом для террористического акта россияне избрали газотранспортную систему.
Министерству топлива и энергетики Украины стало известно о значительном снижении давления в компрессорных станциях магистральных газопроводов, по которым Россия транспортирует природный газ в Европу через украинскую ГТС в рамках заключенного в декабре 2019 года контракта на транзит.
Так, с 7 июня 2023 года исходное давление в компрессорной станции "Курск" магистрального газопровода (МГ) "Елец-Курск-Кривой Рог" упало более чем втрое: с 63,3 до 19,4 кгс/см².
Почти такие же показатели падения давления зафиксированы на входе и выходе компрессорной станции "Курск" магистрального газопровода "Прогресс".
В то же время, на точке соединения магистральных газопроводов агрессора и ГТС Украины – газоизмерительной станции Суджа – давление не менялось.
По мнению разведки, такие опасные российские "забавы" с давлением могут свидетельствовать о готовящемся теракте на магистральных газопроводах или других объектах критической газовой инфраструктуры РФ, чтобы использовать последствия в пропагандистской кампании для обвинения Украины.
"Очевидно, соответствующее намерение государства-террориста направлено на то, чтобы посеять недоверие между Украиной и нашими западными партнерами и отвлечь внимание от преступного подрыва Россией Каховской ГЭС", - отмечают в ГУР.
- Напомним, 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Подробно об этом читайте по ссылке .
- 5 и 6 июня Россия дважды на протяжении суток обстреляла аммиакопровод в Харьковской области, который требует "запустить" в рамках "зернового соглашения".
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