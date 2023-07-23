Разведка РФ пытается определить критические энергетические объекты Украины, - ГУР

Об этом сказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий .

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки наших энергетических объектов со стороны РФ. Они приступили к такой работе", - говорит он.

По словам Скибицкого, враг использует разные виды разведки, в том числе и космическую.

"Цель таких действий россиян – выяснить состояние украинской энергетики и определить те критические объекты, которые в целом влияют на энергосистему нашего государства", – говорится в заявлении.