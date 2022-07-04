Разведка раскрыла два варианта, при которых рухнет режим Путина в России
Падение режима Владимира Путина возможно из-за недовольства российской элиты его политикой или вследствие распада РФ на несколько государств
Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью РБК-Украина .
По его словам, политическая и экономическая российская элита пострадала от санкций, но все еще не решается открыто выступить против Путина и ждет подходящего момента.
"Возможны всего два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, был исключительно один человек, управлявший ранее государством, и это его личные проблемы, он маньяк. Ну и во всем винят его. Другой вариант – это просто развал России на несколько частей, на три и более", – рассказал Буданов.
Он добавил, что подковерная борьба за власть в РФ уже в разгаре.
"Башни кремля должны между собой найти какой-то консенсус. А это тяжело", - пояснил Буданов.
- 24 мая Кирилл Буданов подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин болеет раком .
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