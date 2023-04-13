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Разведка предварительно установила лица россиян, казнивших пленного бойца ВСУ – Лубинец

13 апреля, 2023 четверг
12:18
война с Россией

Украинская разведка предварительно установила личность палача, отрезавшего голову пленному военному ВСУ. Также известно, где именно произошла жестокая казнь

Об этом "Радио Свобода" рассказал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец после общения с разведчиками.

"По их предположениям они примерно знают, кто это сделал, в какой местности и кто в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем", - сказал Лубинец.

Ранее в РосСМИ появилась информация, что бежавший в Норвегию бывший вагнеровец Андрей Медведев узнал на видеозаписи своих сослуживцев. Ему показались знакомыми позывные бойцов и их манера говорить.

Лубинец, комментируя это сообщение, сказал, что не может озвучивать информацию о том, причастны ли к преступлению вагнеровцы.

  • Вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские оккупанты казнят мужчину, называя его украинским военным.
Новости
Украина
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