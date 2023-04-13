Об этом "Радио Свобода" рассказал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец после общения с разведчиками.

"По их предположениям они примерно знают, кто это сделал, в какой местности и кто в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем", - сказал Лубинец.

Ранее в РосСМИ появилась информация, что бежавший в Норвегию бывший вагнеровец Андрей Медведев узнал на видеозаписи своих сослуживцев. Ему показались знакомыми позывные бойцов и их манера говорить.

Лубинец, комментируя это сообщение, сказал, что не может озвучивать информацию о том, причастны ли к преступлению вагнеровцы.