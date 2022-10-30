Разведка предупреждала Трасс, что россияне могут произвести ядерный взрыв над Черным морем, - Daily Mail
Бывшая премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс предупреждала, что Путин может взорвать оружие в воздухе над Черным морем, чем покажет Западу, на что он способен, не спровоцировав полномасштабную ядерную войну
Об этом сообщило издание Daily Mail.
В частности, сотрудники разведки предупредили, что Путин может "применить ядерное оружие" после того, как украинские войска взорвали автомобильный мост, соединяющий Россию и Крым, что, по словам Путина, "пересечет красную линию" и приведет к "судному дню".
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Кроме того, разведывательные службы также сообщили президенту Зеленскому, что существует "очень высокий" риск того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие.
- Нет признаков того, что Путин принял решение о применении тактического ядерного оружия в войне с Украиной.
- В Российской Федерации обсуждались сценарии ядерного удара по Германии за несколько недель до нападения РФ на Украину.
- 29 октября депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что для российского диктатора Владимира Путина применение ядерного оружия против Украины – это красная линия, через которую он не решится переступить.
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