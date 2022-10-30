Об этом сообщило издание Daily Mail.

В частности, сотрудники разведки предупредили, что Путин может "применить ядерное оружие" после того, как украинские войска взорвали автомобильный мост, соединяющий Россию и Крым, что, по словам Путина, "пересечет красную линию" и приведет к "судному дню".

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Кроме того, разведывательные службы также сообщили президенту Зеленскому, что существует "очень высокий" риск того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие.

Нет признаков того, что Путин принял решение о применении тактического ядерного оружия в войне с Украиной.

В Российской Федерации обсуждались сценарии ядерного удара по Германии за несколько недель до нападения РФ на Украину.

29 октября депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что для российского диктатора Владимира Путина применение ядерного оружия против Украины – это красная линия, через которую он не решится переступить.

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