Разведка получила данные высшего командования ВС РФ и причастных к геноциду в Киевской области омоновцев с Кузбасса
Имена российских военных преступников, принадлежащих к наивысшему командному составу России, а также список омоновцев уже обнародованы украинской разведкой
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
"ГУР МО Украины получило данные на российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, которые осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украинского государства", - говорится в сообщении.
Среди опубликованных имен:
- Сердюков Андрей Николаевич – командует группировкой воздушно-десантных войск. Подчиненные Сердюкову подразделения причастны к военным преступлениям против мирного населения. Руководил подразделениями Южного военного округа во время аннексии Крыма в феврале 2014 года, во время боевых действий на Донбассе. Отвечал за формирование на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 1 и 2 армейских корпусов российских войск, руководил ими.
- Санчик Александр Семенович – командует подразделениями 35-й армии, выделенными в состав группировки войск «Восток». С февраля по апрель 2022 года руководил операцией по захвату Киева (западное направление). Именно его подчиненные причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.
Кроме того, украинская разведка обнародовала список военнослужащих ОМОН "Оберег" управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.
Их список можно просмотреть по ссылке .
"Украина – это вам не детей и бабушек на митингах резиновыми дубинками разгонять. Фамилии ваши есть. Возмездие – близко", - добавила пресс-служба ГУР в сообщении.
- Недавно украинская разведка опубликовала данные российских генералов, руководивших убийствами украинцев в Мариуполе и Киевской области .
- Напомним, полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу нашего государства, прикрываясь своими учениями.
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