Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день РФ использует различные способы наемничества, рекрутирования. Очень активно в последнее время начали привлекать частные военные компании, та же "Вагнер", "Лига", развернули пункты вербовки по всей Российской Федерации. Начали такой новый механизм, как создание так называемых патриотических национальных батальонов, причем по всей территории Российской Федерации. В той же самой Костроме, Оренбурге, где формируются эти стрелковые батальоны и направляются на нашу территорию. Таким образом ресурсы истощаются и приходит понимание, что рано или поздно придется объявлять мобилизацию для того, чтобы поддерживать тот темп наступления, который сейчас хочет сохранить РФ", - сказал Скибицкий.

Разведчик добавил, что, несмотря на попытки российских властей скрыть потери в войне с Украиной, информация об этом распространяется, количество возвращающихся в РФ погибших и раненых растет.

Также, по данным разведки, в РФ наблюдается дефицит военных механиков, артиллеристов и водителей, а качество сформированных подразделений низкое.

"Информация распространяется, они это понимают, в очень многих случаях сейчас эти подразделения, которые формируются, они совсем другого сорта, потому что, во-первых, не хватает наиболее дефицитных специальностей - механики, водители, наводчики, артиллеристы. И во вторых они понимают, что деньги, которые им обещали, - это сейчас не главное, потому что во многих случаях те выплаты, которые им обещались, не выплачиваются. Таким образом, постепенно до сознания российских военнослужащих доходит тот факт, что это война и можно погибнуть", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР Минобороны также частично подтвердил информацию, что для войны с Украиной в России вербуют заключенных.

"Прежде всего, подтверждается, что проходит рекрутирование в подразделения вооруженных сил Российской Федерации из всех регионов и из всех возможных мест, в том числе и из мест лишения свободы. Но необходимо отметить, что это не просто так: формируются подразделения, и во многих случаях они направляются в самые горячие точки, и это уже просчитывается российским командованием, что большинство из них будет уничтожено. И соответственно, никакой ответственности государство, а тем более, министерство обороны Российской Федерации за их смерть нести не будет", - прокомментировал он.

17 июня украинские военные сообщили, что взяли в плен пилота российского штурмовика Су-25. Пилот признался, что он бывший майор ВВС РФ, устроившийся работать в "ЧВК Вагнер" и совершивший несколько боевых вылетов.

Британская разведка сообщила, что оккупанты используют пилотов в отставке в ЧВК "Вагнер" и старые модели Су-25.

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