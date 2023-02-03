Разведка ожидает, что февраль-март станут месяцами активных событий на фронте
Представитель Главного управления разведки рассказал, что в феврале-марте ожидаются "очень активные события" в зоне активных боевых действий
Об этом на АрмияInform сказал представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились", – сказал Юсов.
Сообщается, что интенсивность боев на востоке, которую сейчас наблюдает украинская разведка на Донбассе, лишь попытка реализации планов российского лидера по захвату Украины.
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"Не считая потери в живой силе и технике враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события", - добавил представитель военной разведки.
- Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.
- Уже 1 февраля секретарь СНБО заявил: "Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели".
- 2 февраля в Главном управлении разведки рассказали, что российский президент Владимир Путин приказал до марта захватить всю территорию Донетчины и Луганщины.
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