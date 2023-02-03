Об этом на АрмияInform сказал представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились", – сказал Юсов.

Сообщается, что интенсивность боев на востоке, которую сейчас наблюдает украинская разведка на Донбассе, лишь попытка реализации планов российского лидера по захвату Украины.

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"Не считая потери в живой силе и технике враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события", - добавил представитель военной разведки.