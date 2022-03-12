Разведка: основная задача оккупантов – прикрываясь гражданскими, закрепиться на позициях и мародеритах

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Facebook.



"В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, окупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций, они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию", - информирует разведка.



Там отметили, что теперь основная задача россиян - "закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением".



"При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на "самообеспечение" к следующим распоряжениям. То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки", - говорится в сообщении.



В разведке добавили, что случаи мародерства не единичны.



"К тому же они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних. Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством", - сообщили в ГУР МО.

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