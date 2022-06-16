Разведка опубликовала техническую документацию Крымского моста
Главное управление разведки Украины получило и опубликовало техническую документацию Крымского моста
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в telegram.
Документы содержат подробную информацию об опорах моста, всей инфраструктуре комплекса, дорожном покрытии и рельефе местности.
"В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности Крымского моста. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранность технической документации стратегического объекта". екта", - говорится в сообщении.
Документ доступен для ознакомления и изучения по ссылке.
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