Разведка опубликовала техническую документацию Крымского моста

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в telegram.

Документы содержат подробную информацию об опорах моста, всей инфраструктуре комплекса, дорожном покрытии и рельефе местности.

"В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности Крымского моста. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранность технической документации стратегического объекта". екта", - говорится в сообщении.

Документ доступен для ознакомления и изучения по ссылке.

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21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина пока не может нанести удар по Крымскому мосту, однако по возможности это сделает.

15 июня генерал Марченко, с первых дней руководивший обороной Николаева и Николаевской области, сказал, что Керченский мост является целью номер один для украинских военных.

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