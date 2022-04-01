Разведка опубликовала список военных из Владикавказа, воюющих в Украине

Об этом сообщает пресс-служба разведки.

Украинские разведчики отмечают, что военнослужащих 34 бригады управления города Владикавказ будут отвечать за преступления, которые они совершили в Украине.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

Обнародованные списки включают в себя ПИП, воинские звания, должности, подразделения и дату рождения. Подробный список можно просмотреть по призванию .

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют , что имеют персональные данные белорусских военнослужащих, которые намерены воевать в Украине.