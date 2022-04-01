Разведка опубликовала список военных из Владикавказа, воюющих в Украине
Главное управление разведки Украины опубликовало список военнослужащих 34 бригады управления (воинская часть 29202) города Владикавказ, совершающих военные преступления против народа Украины
Об этом сообщает пресс-служба разведки.
Украинские разведчики отмечают, что военнослужащих 34 бригады управления города Владикавказ будут отвечать за преступления, которые они совершили в Украине.
"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.
Обнародованные списки включают в себя ПИП, воинские звания, должности, подразделения и дату рождения. Подробный список можно просмотреть по призванию .
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют , что имеют персональные данные белорусских военнослужащих, которые намерены воевать в Украине.
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