Разведка опубликовала список морпехов, совершающих террор против украинцев
Разведка Минобороны смогла установить и обнародовала имена батальона морских пехотинцев армии оккупанта, совершающих преступления против мирного населения
Об этом сообщили на странице разведки Министерства обороны Украины.
Известно, что все обнародованные данные касаются воинской части города Астрахань. В списке, полученном разведкой, служащие 727 отдельного батальона морской пехоты России. Номер их астраханской части – 20264.
"Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем", – говорится в сообщении разведки.
В общей сложности список насчитывает 404 оккупантов, имеющих разное звание и обязанности. Среди них есть наводчики, пулеметчики, водители-гранатометчики, снайперы техники и их командование.
Посмотреть список российских оккупантов совершающих военные преступления против мирного населения в Украине, можно по этой ссылке .
- Напомним, разведка обнародовала данные командиров Росгвардии из Чечни и список военных авиационного полка, доставляющего оружие и боеприпасы в Украину.
- Ранее Главное управление разведки опубликовало список участников ОМОНа Нижегородской области, пытающихся "установить" свои порядки на оккупированных территориях Украины.
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