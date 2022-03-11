Разведка опубликовала список морпехов, совершающих террор против украинцев

Об этом сообщили на странице разведки Министерства обороны Украины.



Известно, что все обнародованные данные касаются воинской части города Астрахань. В списке, полученном разведкой, служащие 727 отдельного батальона морской пехоты России. Номер их астраханской части – 20264.

"Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем", – говорится в сообщении разведки.

В общей сложности список насчитывает 404 оккупантов, имеющих разное звание и обязанности. Среди них есть наводчики, пулеметчики, водители-гранатометчики, снайперы техники и их командование.

Посмотреть список российских оккупантов совершающих военные преступления против мирного населения в Украине, можно по этой ссылке .

Напомним, разведка обнародовала данные командиров Росгвардии из Чечни и список военных авиационного полка, доставляющего оружие и боеприпасы в Украину.

Ранее Главное управление разведки опубликовало список участников ОМОНа Нижегородской области, пытающихся "установить" свои порядки на оккупированных территориях Украины.