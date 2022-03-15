Разведка опубликовала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих украинские города
Украинская разведка опубликовала имена российских военных 590 зенитно-ракетного полка Новосибирска, совершающих военные преступления против украинцев
Об этом говорится на странице Главного управления разведки.
В управлении отметили, что каждый преступник из списка будет уничтожен.
"Своим исполнением преступных приказов, и, как результат, обстрелом "военных" объектов в виде гражданских домов по всей Украине, вы себе, "уважаемые", сами выписали приговор – тотальное уничтожение каждого из списка без капли сострадания", – говорится в сообщении.
Полный список оккупантов из 590 зенитно-ракетного полка Новосибирска можно просмотреть по призванию.
- Напомним, Главное управление разведки Украины ранее опубликовало список военнослужащих 78-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Вооруженных сил России г. Будённовск.
- Также украинская разведка сообщала, что Российская Федерация прорабатывает два варианта ядерного шантажа.
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