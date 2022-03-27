Разведка опубликовала имена морских пехотинцев РФ, обстреливающих украинские города

Такую информацию опубликовала пресс-служба главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.



"ГУР МО Украины получило список военных преступников батальонно-тактической группы 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926) г. Владивостока и поселка Славянка, Приморского края, совершающих военные преступления против народа Украины. Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.", - говорится в сообщении.



Список оккупантов доступен по ссылке.

Напомним, за время полномасштабной войны против Украины россияне потеряли 16 600 военных, 1664 бронемашины, 1144 единицы автотехники, 582 танка, 127 вертолетов, 121 самолет и 93 РСЗО.