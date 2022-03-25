Разведка опубликовала имена 667 военных из Чечни, совершающих преступления против украинцев

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разведке подчеркнули, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Также в ГУР предоставили ссылку на список , состоящий из 667 военных.

Напомним, ранее ГУР обнародовало список оккупантов, которые в составе самоходного артиллерийского полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ воюют против Украины.

Также на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины опубликовали список имен пилотов авиационного полка России, бомбящих украинские города.