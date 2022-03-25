Разведка опубликовала имена 667 военных из Чечни, совершающих преступления против украинцев
Украинская разведка получила список военнослужащих российского 50-го самоходного артиллерийского полка 42 мотострелковой дивизии из Шали (Чечня), совершающих военные преступления против Украины
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В разведке подчеркнули, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.
Также в ГУР предоставили ссылку на список , состоящий из 667 военных.
- Напомним, ранее ГУР обнародовало список оккупантов, которые в составе самоходного артиллерийского полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ воюют против Украины.
- Также на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины опубликовали список имен пилотов авиационного полка России, бомбящих украинские города.
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