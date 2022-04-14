Разведка опубликовала данные российских генералов, руководивших убийствами украинцев в Мариуполе и Киевской области
Украинская разведка обнародовала персональные данные двух российских командующих – Валерия Солодчука и Александра Дворникова. Именно они руководили убийствами украинцев в Мариуполе и Киевской области
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"ГУР МО Украины получило данные на российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, которые осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украинского государства", - отмечают в сообщении.
Речь идет о Солодчуке Валерии Николаевиче, который непосредственно участвует в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 36-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области. Его данные можно найти по ссылке.
Еще одним военным преступником является Дворников Александр Владимирович.
С 8 апреля 2022 г. он был назначен командующим группировкой российских войск, задействованных во время открытого военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. До этого осуществлял командование группировкой войск "Юг". Подчиненные ему подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии России причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя. Данные этого преступника также можно найти по ссылке.
- Напомним, полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу нашего государства, прикрываясь своими учениями.
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