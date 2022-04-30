Разведка опубликовала данные оккупантов, совершавших военные преступления возле Мариуполя и Запорожья

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины при МО.

"ГУР МО Украины получило список командного состава 291-го гвардейского мотострелкового полка, который участвует в совершении преступлений против народа Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях", – говорится в сообщении.

В разведке подчеркивают, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.



Полный список фамилий военных преступников, где фигурируют 226 военных, можно найти по ссылке.

Отметим, в Министерстве обороны Украины не исключают сценария, когда президент РФ Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию .

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о возможном объявлении общей мобилизации в России. Он считает, что мобилизация в РФ состоится по принципу "плати или умрешь".