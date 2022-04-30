Разведка опубликовала данные оккупантов, совершавших военные преступления возле Мариуполя и Запорожья
Украинские разведчики обнародовали список командного состава 291-го гвардейского мотострелкового полка, участвующего в совершении преступлений возле Мариуполя и Запорожья
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины при МО.
"ГУР МО Украины получило список командного состава 291-го гвардейского мотострелкового полка, который участвует в совершении преступлений против народа Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях", – говорится в сообщении.
В разведке подчеркивают, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.
Полный список фамилий военных преступников, где фигурируют 226 военных, можно найти по ссылке.
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