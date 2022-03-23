Разведка обнародовала список военных артиллерийского полка РФ, которые воюют против Украины

Об этом заявило ГУР Минобороны .



"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 856 самоходного артиллерийского полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч 23857), совершающих военные преступления против народа Украины. Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

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