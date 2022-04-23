Разведка обнародовала список российских морпехов, издевающихся над гражданскими на Запорожье и под Мариуполем

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

В частности, разведка получила список преступников 117 отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852) города Каспийск в составе 58 армии, совершающих убийства и издевательства над мирными жителями Украины в Запорожском и Мариупольском направлениях.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.



В обнародованном списке почти 2 тыс. человек.

