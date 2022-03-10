Разведка обнародовала список росгвардейцев, являющихся участниками карательных операций на оккупированных территориях Украины
Главное управление разведки опубликовало список участников ОМОНа Нижегородской области, пытающихся "установить" свои порядки на оккупированных территориях Украины
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Facebook.
"ГУР получило список военных преступников ОМОН управления росгвардии по Нижегородской области. Они участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины", - говорится в сообщении.
В списке находятся 20 российских силовиков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.94
-
EUR
Покупка 32.48Продажа 34.39
- Актуальное
- Важное