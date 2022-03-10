Разведка обнародовала список росгвардейцев, являющихся участниками карательных операций на оккупированных территориях Украины

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Facebook.



"ГУР получило список военных преступников ОМОН управления росгвардии по Нижегородской области. Они участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины", - говорится в сообщении.



В списке находятся 20 российских силовиков.

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