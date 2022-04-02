Разведка обнародовала список артиллеристов из Ингушетии, воюющих в Украине
Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные артиллеристов из Ингушетии, совершающих преступления против украинцев
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.
"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 291-й артиллерийской бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (в/ч 64670)Республика Ингушетия, Сунженский р-н, н.п. говорится в сообщении.
Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа, можно ознакомиться по ссылке.
- Главное управление разведки Украины также опубликовало список военнослужащих 34 бригады управления (воинская часть 29202) города Владикавказ, совершающих военные преступления против народа Украины.
- Ранее разведчики заявляли , что имеют персональные данные белорусских военнослужащих, которые намерены воевать в Украине.
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