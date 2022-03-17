Разведка обнародовала имена российских военных ракетной бригады, которые обстреливают украинские города

Об этом сообщает ГУР Минобороны.



На вооружении бригады с самого дня основания до 2019 года находились тактические ракетные комплексы 9K79-1 "Точка-У". С ноября 2019 года соединение перевооружено на оперативно-тактический комплекс "Искандер-М".



Разведчики обнародовали имена, фото, даты рождения и адреса военных. Среди них – полковник, командир части, четыре подполковника-заместителя и майоры - начальники разных служб.



Полный список военных можно найти по ссылке .

Напомним, разведка обнародовала данные командиров Росгвардии из Чечни и список военных авиационного полка, доставляющего оружие и боеприпасы в Украину.

Ранее также публиковали список участников ОМОНа Нижегородской области, пытающихся установить свои порядки на оккупированных территориях Украины.