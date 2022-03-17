Разведка обнародовала имена российских военных ракетной бригады, которые обстреливают украинские города
Украинская разведка получила список военнослужащих 448-й ракетной бригады села Клюква, Курской области РФ, совершающих военные преступления против украинцев
Об этом сообщает ГУР Минобороны.
На вооружении бригады с самого дня основания до 2019 года находились тактические ракетные комплексы 9K79-1 "Точка-У". С ноября 2019 года соединение перевооружено на оперативно-тактический комплекс "Искандер-М".
Разведчики обнародовали имена, фото, даты рождения и адреса военных. Среди них – полковник, командир части, четыре подполковника-заместителя и майоры - начальники разных служб.
Полный список военных можно найти по ссылке .
- Напомним, разведка обнародовала данные командиров Росгвардии из Чечни и список военных авиационного полка, доставляющего оружие и боеприпасы в Украину.
- Ранее также публиковали список участников ОМОНа Нижегородской области, пытающихся установить свои порядки на оккупированных территориях Украины.
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