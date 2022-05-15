Разведка обнародовала имена и адреса 2,5 тыс. кадыровцев, ворвавшихся в Украину

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

В список попали боевики, которые в марте – мае 2022 года участвовали в российской агрессии.

В ГУР отметили, что "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев. Они находились во втором эшелоне наступления и занимались обысками жилищ, издевательствами заложников и мирных жителей, грабежами и разбоем.

После того, как россияне начали нести масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступавшие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать.

"Отвергнутые от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих "подвигах" для TikTok. Показательно, что даже вне зоны активных боевых действий, с 2,5 тыс. наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины, покинув оружие и амуницию", - отметили в разведке.

21 марта СБУ сообщила, что главной задачей "кадыровцев" является уничтожение бегущих с поля боя российских солдат .

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